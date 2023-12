Reprodução/TV Globo - 16.12.2023 Lucio Mauro Filho no Caldeirão com Mion

" A Grande Família ", um dos remakes mais bem-sucedidos da televisão brasileira, superou até mesmo as expectativas da Globo. Lucio Mauro Filho, que deu vida ao personagem Tuco na série, compartilhou que o plano original era que o programa tivesse apenas oito episódios. No entanto, a série acabou tendo uma longa jornada de 14 temporadas, com um total de 597 episódios.

Esse fato curioso foi revelado durante o quadro TV Teca, no programa "Caldeirão com Mion", exibido neste sábado (16). A atriz Eliane Giardini , que também participava do quadro, foi questionada sobre o número total de episódios de "A Grande Família" e, apesar de uma pequena confusão inicial com os números, ela conseguiu chegar à resposta correta. Em reconhecimento, Marcos Mion solicitou uma salva de palmas para Lucinho, apelido de Lucio Mauro Filho, que foi membro fixo da produção.

"E só uma curiosidade aqui: nós fomos chamados para fazer apenas oito episódios. Eram só oito episódios em homenagem aos 25 anos de A Grande Família original [1972-1975], e de oito fomos pra 597", contou o ator.

No quadro, Lucinho ainda se emocionou ao rever cenas da série no telão do programa. "É minha segunda vida, né? Porque quando você passa tanto tempo fazendo o mesmo personagem, foram 14 anos fazendo o mesmo personagem...", declarou o intérprete de Tuco.

Marcos Mion ainda revelou que a atração acabou se tornando a terceira série mais longa da história da TV brasileira. "Fica atrás apenas do desenho 'Turma da Mônica' e do humorístico 'Escolinha do Professor Raimundo'", destacou ele.