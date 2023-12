Reprodução/Instagram Jamie Spears, pai de Britney Spears, teve perna amputada após grave infecção





Jamie Spears foi visto pela primeira vez após amputar uma perna. Em outubro, o pai de Britney Spears foi internado em estado grave. No mês seguinte, ele precisou realizar a amputação por conta de uma infecção.





As fotos de Jamie foram tiradas em um armazém da cidade de Kentwood, em Luisiana, nos Estados Unidos. Segundo o "TMZ", Britney é dona do local, mas o pai tem aluguel vitalício que permite que ele use o espaço.

Nos cliques, o pai da cantora aparece usando uma cadeira de rodas. O site norte-americano ainda informou que ele recebeu uma prótese de perna, mas que ainda não pode utilizá-la.

Pai da Britney Spears foi visto pela primeira vez após ter uma de suas pernas amputadas após infecção grave. pic.twitter.com/RYABDKC5pC — POPTime (@siteptbr) December 13, 2023





Jamie Spears comandou a tutela da filha por 13 anos, período em que controlou as finanças, carreira e vida pessoal de Britney. A publicação ainda aponta que ele enfrentou diversos problemas de saúde desde o fim da tutela, em 2021.

