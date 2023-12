Reprodução/ Facebook Humorista norte-americano é sequestrado e morto em viagem à Colômbia

Um comediante e ativista dos Estados Unidos, Tou Ger Xiong, foi sequestrado e morto durante uma viagem à Colômbia. O artista, de 50 anos, foi feito refém em mio à passagem no exterior depois de se encontrar com uma mulher que conheceu nas redes sociais, segundo o The Sun.



De acordo com o veículo, o humorista teria chegado a Medellín, na Colômbia, no dia 29 de novembro e iria passar as férias no país. Ele também tinha planejado ver uma mulher que conheceu online no domingo (9).



Mas, após encontrar a mulher, Xiong foi sequestrado por um grupo de homens. Ele foi mantido como refém e os criminosos contataram, imediatamente, a família do humorista, pedindo dinheiro.



Os sequestradores exigiram US$ 2 mil (o equivalente a R$ 9,89 mil), o que fez com que a família chamasse a polícia para tentar salvá-lo.

Na segunda-feira (11), porém, as autoridades confirmaram que Xiong foi assassinado antes de um acordo ser fechado. A polícia local investiga que houve alguma tentativa de fuga que teria levado ao assassinato.

O corpo do humorista foi encontrado nas águas da ravina La Corcovado com diversas facadas e traumatismo contuso. Xiong estava repleto de hematomas que podem ter sido causados ​​por uma queda de 18 metros no afluente, segundo a Pioneer Press.

Após o corpo ser encontrado, a polícia foi ao apartamento de Xiong e encontrou uma mulher retirando itens do quarto do humorista. Ela fugiu quando as autoridades tentaram interrogá-la.



Xiong foi um comediante, educador e artista laosiano-americano, criado em St. Paul, Minnesota. O humorista era conhecido por defender o povo Hmong, grupo indígena que vive no Sudeste Asiático.



De acordo com o jornal El Colombiano, Xiong é o 27º turista encontrado morto no Vale de Aburrá, local do barranco.

