Reprodução: Redes Sociais Renato Cariani, influenciador fitness

Famosos, amigos de Renato Cariani, que foi alvo de operação da Polícia Federal na última terça-feira (12), comentaram o caso da influenciador fitness essa semana. Alguns defenderam e outros criticaram o empresário investigado por participação em desvio de 12 toneladas de produtos químicos para produção de 19 toneladas de cocaína e crack.

Danilo Gentili, que já foi treinado por Cariani, o defendeu no X, antigo Twitter: "Torço para que o Cariani seja inocente, pois nesse pouco tempo que o conheci pareceu um cara bacana". No entanto, também ponderou: "Se ficar comprovado que ele é traficante, espero que ele seja condenado e punido".

O apresentador tinha brincado com a acusações a Cariani: "Confesso que essa história toda me deu algum alívio, pois hoje era dia de treino de pernas e eu não tava afim". "Espero que a polícia não divulgue os meus áudios dando desculpa para fugir dos treinos", completou.



Outro famoso que se pronunciou foi Igor, apresentador do FlowPodcast. Ele torceu para que o amigo não fosse culpado. "Eu conheço o Cariani e duvido muito que ele seja culpado. Se for, infelizmente é mais um amigo que teve a vida destruída pelo crack".

Igor, apresentador do PodPah, também disse que torce para que o amigo não seja culpado. "Eu conheço o Cariani e duvido muito que ele seja culpado. Se for, infelizmente é mais um amigo que teve a vida destruída pelo crack". Já André Alba, apresentador do programa Pânico, comentou sobre a falha nas punições: "Se a parada do Cariani for verdade, ele pode ficar tranquilo, que traficante ou dama do tráfico é de boas aqui no Brasil".

André Alba, apresentador do programa Pânico, falou das falha nas punições: "Se a parada do Cariani for verdade, ele pode ficar tranquilo, que traficante ou dama do tráfico é de boas aqui no Brasil".



