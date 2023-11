Reprodução Instagram - 17.10.2023 Filha de Ana Maria Braga anuncia nascimento de quarto filho





Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, deu à luz quarto filho em casa. A professora de ioga informou o nascimento da bebê, que ainda não teve o nome revelado, em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (15).





A filha da apresentadora da Globo compartilhou fotos do parto ao redor de familiares e informou que a filha nasceu durante a madrugada. Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, e Varuna, de 2 anos, aparecem ao lado da mãe nos registros.

Joana e Maria são fruto da relação com o ex-companheiro de Mariana, Paschoal Feola, enquanto Varuna e a bebê recém-nascida são fruto do atual relacionamento com o professor de yoga colombiano Badarik González. Além das fotos, Maffeis também compartilhou um relato do parto.

Veja a postagem na íntegra:





