Jenny Miranda comenta gravidez de Bia: 'Não estou podendo participar'

Jenny Miranda deixou os conflitos de lado e parabenizou a filha, Bia Miranda, pela gravidez do primeiro filho . A jovem confirmou que espera o primeiro filho com DJ Buarque em meio à polêmica com o ex-namorado, Gabriel Roza.

"Eu estou fora da internet, não estou entrando muito, mas estou muito feliz. Acabei de ver nas notícias que a Bia está grávida", comentou ela para os seguidores nos Stories do Instagram.

A influenciadora também revelou que 'pressentiu' a gravidez da filha de 19 anos. "Eu tive um sonho há três semanas, que até falei com o Fábio (Gontijo), em que eu estava grávida de gêmeos. Mas eu falei: 'Não sou eu. A Bia tá grávida'. Coração de mãe sente mesmo de longe", disse.

Na sequência, ela afirmou estar emocionada com a novidade. "Ela querendo ou não querendo, eu sou a avó. Estou muito emocionada. Mediante a todas as coisas que estão acontecendo, uma coisa boa. Uma benção ou duas que estão vindo por aí".

Por fim, Jenny lamentou a distância entre elas. "Eu estou longe, não estou podendo participar desse momento. Não porque eu não queira, mas a Bia não quer. Que seja feita a vontade dela, vai dar tudo certo. Estou muito feliz", concluiu.

