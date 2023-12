Reprodução/Instagram Gabriel Roza esclarece polêmica com Bia Miranda: 'Ela veio atrás de mim'

Gabriel Roza resolveu quebrar o silêncio sobre a polêmica envolvendo a ex-namorada Bia Miranda. Na noite desta terça-feira (12), o influenciador afirmou que não sabe como as mensagens com a ex vazaram.

"Eu fui hackeado, fiquei dois dias sem celular, recuperei meu WhatsApp ontem", iniciou ele.





O ex-A Grande Conquista afirmou que não vazaria tais mensagens por conta própria.

"Independente do que a pessoa fez comigo, independente do chifre, que ela me humilhou antes, falou um monte de merd* minha na internet, um monte de mentira. Independente de isso tudo, eu nunca ia vazar isso", disse.

Gabriel também ressaltou que foi Bia quem foi atrás dele. "Cobrem dela, não de mim", comentou.

Na sequência, ele falou da convivência com a influenciadora durante o relacionamento. "Eu fui casado com a pessoa por quatro anos e só recebi chifre, só fui enganado, só servi para isso".

Por fim, Gabriel pediu humildade da ex, que está grávida do primeiro filho. "Um dia eu vou arrumar uma mulher boa, uma mulher de caráter, digna, boa para ter filho", declarou.

