Reprodução/Instagram e Record Bia Miranda e Gabriel Roza terminaram em 2023

Nesta terça-feira (12), B ia Miranda foi acusada de marcar um encontro com o ex-noivo, Gabriel Roza, mesmo namorando o cantor Buarque . A acusação veio após um áudio, em que ela menciona o atual companheiro e pede para que uma pessoa não responda a mensagem para que Buarque não veja, ser vazado. Na conversa, Bia ainda teria dito um frase que já foi dita por Gabriel Roza enquanto eles estavam juntos.



"Olha, eu cheguei agora em casa. Eu estava em Santa Cruz, no Barracão, eu cheguei lá seis horas da tarde, dando para as sete, e cheguei agora. Pedi até para o mototáxi me deixar aqui na porta, para não fazer barulho quando entrar. Não responde essa mensagem porque o Rafael com certeza está em casa e não vai ter como falar com você. Foi por isso que eu não respondi a sua mensagem. Mesmo que eu quisesse, não ia dar para te ver hoje. Mas, eu vou ter que ir aí mesmo, acho que amanhã. Se eu for, eu te mando mensagem, tá bom? Beijos, te amo até o infinito e depois dele", disse ela no áudio, divulgado pela jornalista Fábia Oliveira.

A frase "Temo até o infinito e depois dele" foi usada por Roza em um post, onde o ex-A Grande Conquista se declara para Bia após fazer uma tatuagem do rosto dela no braço.



“Te amo minha rainha, minha mulher, minha amiga, minha amante, minha tudo. Com você não preciso de mais nada, você que sempre esteve comigo nos piores momentos passando dificuldades, e ainda estamos juntos. Quero você pro resto da minha vida e depois dela. Te amo até o infinito e depois dele, mulher perfeita”, escreveu ele na legenda da publicação.

A ex-peoa foi aos stories se posicionar sobre o assunto. Segundo ela, o áudio teria sido para avó: "Mandei esse áudio para minha avó, porque eu ia para o Barracão e o Rafael não sabia que eu era da macumba. E tinha medo de contar para ele e ele se assustar".



Bia também explicou o uso da frase: "Falo [essa frase] para minha avó e para meu irmão. Meu irmão, meu pai, todo mundo sabe dessa frase que eu falo. Pelo amor de Deus, vocês querem fazer da minha vida um inferno".







