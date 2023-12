Reprodução Cariúcha responde Lucas Souza sobre processo e debocha: 'Faço pix'

A influenciadora Cariúcha rebateu Lucas Souza após ser divulgado que o ex-peão está processando ela. O processo movido pelo ex-marido de Jojo Todynho refere-se ao episódio em que a cantora o chamou de "putinha safada". Ele pede indenização no valor de R$ 1.000,00.

Através dos Stories do Instagram, Cariúcha apareceu se divertindo com o anúncio. "Liguei para o meu advogado agora e perguntei: 'Doutor, o senhor não está confundindo? O Lucas não quer R$ 1 milhão?'. Ele me disse que não, que realmente são R$ 1 mil. Eu disse que não iria na audiência, para ele pedir o número do pix. Eu faço pix, porque até eu gastar combustível do meu carro zero para chegar lá já foi mais de R$ 1 mil".

Ainda no vídeo, Cariúcha ameaçou confrontar Lucas Souza na final de "A Fazenda 15". Anteriormente, durante o reality, ela ameaçou revelar o segredo do ex-militar. "Carreirista, estou te aguardando na final de A Fazenda, hein?", declarou.

