Reprodução Erro de photoshop deixa membro da família real sem dedo; veja

A família real britânica divulgou no último sábado (9) as fotos oficiais do cartão de natal. Nas redes sociais, internautas notaram que o registro da família de William e Kate apresenta uma suposta falha do photoshop.

O ensaio do príncipe e da princesa de Gales reuniu os três filhos do casal. Príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis se posicionaram na frente dos pais. O registro foi realizado em Windsor.

O detalhe que chamou atenção dos internautas está localizado na mão do pequeno Louis. O garoto de 5 anos aparece sem o dedo médio.

Rei Charles III e a rainha Camilla também divulgaram a foto oficial do cartão de natal. O monarca aparece vestindo um manto feito de veludo de seda roxo bordado em ouro, usado anteriormente pelo rei George VI em 1937, de acordo com o Palácio.

A foto foi tirada na Sala do Trono do Palácio de Buckingham após a coroação de Charles em maio deste ano. Este é o primeiro cartão de natal a apresentá-lo como rei.