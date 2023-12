Reprodução/Instagram Eduardo Costa perde pedido e deverá pagar indenização a Fernanda Lima

Eduardo Costa terá que pagar a indenização de R$70 mil a Fernanda Lima após ofensas. A Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso apresentador pelo cantor.

O cantor alegava supostas "omissões e obscuridades" na sentença original, porém o pedido foram negados pela 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro.





A polêmica aconteceu em 2018, após a exibição do programa 'Amor & Sexo', apresentado por ela, quando o cantor sertanejo xingou a apresentadora através das redes sociais.

Ele a chamou de "imbecil" e acusou o programa de ser 'esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros' e incitou o povo brasileiro a sabotá-la, isso porque a atração da TV Globo abordava temas da luta das mulheres contra o machismo, homofobia e racismo.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: