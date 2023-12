Reprodução/Instagram Irmã de Bruna Biancardi entrega mudanças na rotina após assalto: 'Seguranças'

Bianca Biancardi conversou com os seguidores e abriu o jogo sobre as mudanças que aconteceram com a família após o assalto na casa dos pais.

A irmã de Bruna Biancardi revelou que agora a família é acompanhada por seguranças todos os dias.





"Seguranças fixos na casa e seguranças com a gente pra todo canto, pode ser uma 'idinha' ao mercado ali do lado: vai acompanhado", afirmou ela.

Na sequência, a nutricionista deu mais detalhes. "Alarmes em todas as portas e janelas da casa, sensor de movimento, câmeras por todo canto. Gerador pequeno e fora vários cuidados com quem trabalha aqui, com quem a gente convive, o que a gente fala pras pessoas, com o que a gente posta", completou.

Além disso, eles estão evitando ostentar nas redes sociais. "A gente posta muito pouco do que faz no dia-a-dia justamente porque deu medo e dá medo e não mostrar o que a gente tem, o que faz. A gente não tem mais nada de valor, mas tomar esses cuidados. Não postar bolsas, joias, porque tem gente ruim de olho", disse.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: