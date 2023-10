Reprodução/Instagram Cantor sertanejo é condenado a pagar indenização a Fernanda Lima

Eduardo Costa foi condenado pela 24ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio a pagar indenização a Fernanda Lima por danos morais. A indenização ficou no valor de R$ 70 mil.

A polêmica aconteceu em 2018, após a exibição do programa 'Amor & Sexo', apresentado por ela, quando o cantor sertanejo xingou a apresentadora através das redes sociais.





Ele a chamou de "imbecil" e acusou o programa de ser 'esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros e incitou o povo brasileiro a sabotá-la", isso porque a atração da TV Globo abordava temas da luta das mulheres contra o machismo, homofobia e racismo.

O juiz Eric Scapim Cunha Brandão destacou que as ofensas potencializaram a incitação do discurso de violência contra Fernanda.

"O réu, ainda, sem ter postura cordial, chamou a autora de "imbecil", sendo certo que ambas as partes são pessoas públicas e notórias e, fatalmente, qualquer comentário depreciativo em página de rede social com destaque acarretaria largas consequências com milhares de compartilhamentos e comentários em seguida. Não obstante tal apontamento por si só possa não constituir violação à honra, o contexto no qual foi a expressão inserida denota a possibilidade de incitar discurso de violência em desfavor da parte autora, notadamente associando a postagem com contextos políticos que nada tinham de relação com o discurso da parte autora", declarou na decisão.

