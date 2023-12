Reprodução Instagram - 8.12.2023 Renata Capucci e Lily

Renata Capucci, de 50 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para felicitar a filha primogênita, que concluiu o Ensino Médio e ingressará na Universidade já no próximo ano.



Trata-se de Lily, de 18. A jovem é filha de Capucci e de Ivo Sternick. O casal está junto há 20 anos. No Instagram, a repórter homenageou a herdeira com um texto de homenagem pela finalização de um ciclo e o início de outro.



“Uma filha formada, prestes a começar sua nova fase na vida acadêmica, na Universidade que sonhou - mais um feito de muitos dela este ano! Estou muito feliz e orgulhosa! Como a gente se realiza através das conquistas dos nossos filhos, né? Parabéns, filha querida. Que seu futuro seja brilhante como você, que é iluminada e nasceu pra reluzir. Te amo”, escreveu.



Conhecida pelas reportagens feitas no “Show da Vida”, quadro da revista dominical “Fantástico”, da Rede Globo, Renata Capucci é mãe de Diana, de 10. A caçula também é fruto do casamento com o cirurgião-plástico Ivo Sternick.





