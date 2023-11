Reprodução Viih Tube expõe atitude invasiva de fã com a filha que estava dormindo

A influenciadora Viih Tube expôs nesta sexta-feira (24) um episódio em que uma fã invadiu a privacidade da filha Lua, de 7 meses. De acordo com o relato, a mulher teria removido a coberta da herdeira, que dormia no carrinho.



A pequena gosta de dormir no escuro e os pais, quando estão fora de casa, improvisam a barreira solar com um paninho da bebê. Na situação, uma mulher teria removido o pano na tentativa de tirar uma foto com Lua Di Felice.

"Ai gente, desculpa, minha filha não é um... pô, que que é isso (...) ai eu virei e falei assim (...) eu fui até grossa, mas eu não consegui, mãe numa hora dessas... e falou alto, sabe, em cima da orelha da Lua, ela dormindo. Falei assim, 'Desculpa, ela tá dormindo, não dá pra você ver ela agora'. Tipo, gente, é um bebê, fiquei brava", confessou.

O relato aconteceu durante a gravação de um episódio do PodDelas, apresentado por Viih Tube e Tata Estaniecki, com a presença da convidada Gabi Brandt.