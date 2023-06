Além de Neymar, mais famosos construíram lagos em casa; confira

Voz de Prisão por lago artificial

Na última quinta-feira (22), a polícia fez uma operação na obra na mansão de Neymar, que apresentava infrações infrações ambientais como desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água, terraplenagem, escavação e movimentação de pedras e rochas sem autorização. Tudo isso para fazer um lago artificial no imóvel. Nas Neymar da Silva, pai do atleta, não gostou da visita e discutiu com as autoridades. Deste modo, acabou levando voz de prisão, que não se concretizou.