Reprodução/Instagram Bruna Biancardi diz não estar usando aliança de Neymar: ‘Levada no assalto’

Bruna Biancardi apareceu nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (7) para pôr um ponto final nos boatos de uma volta com Neymar, após seguidores terem notado a influenciadora usando um anel.



"A que ponto chegamos, hein internet? De eu vir aqui explicar os meus anéis, caraca. Ai que preguiça”, começou.

“Mas só pra ficar explicado de uma vez por todas: isso aqui é anel, isso aqui não é uma aliança, foi um anel que as minhas melhores amigas me deram, de aniversário se não me engano, eu até postei aqui, fizemos uma comemoraçãozinha, elas me deram de presente e eu mostrei", explicou Bruna.

Ela também disse que a aliança era usada na outra mão e que foi levada junto das outras jóias quando a casa foi assaltada em novembro. “Não tem nem como eu estar usando aliança porque ela foi levada. Me deem um descansinho, parem de me xingar porque eu voltei a usar aliança, porque nem aliança eu tenho", concluiu a mãe de Mavie, de 2 meses, fruto do relacionamento com Neymar.

