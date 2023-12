Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Neymar

Voltaram? A influenciadora Bruna Biancardi foi alvo de especulações nesta quinta-feira (7) após surgir usando um anel, apontado como aliança de compromisso com Neymar Jr. A atitude surpreende devido à modelo ter anunciado o término da relação no final de novembro.

Através dos Stories, Bruna Biancardi vem compartilhando a rotina com a pequena Mavie, de 2 meses, fruto do relacionamento com o jogador. No entanto, mais cedo, a influenciadora apareceu segurando a bebê e uma suposta aliança no dedo anelar esquerdo chamou atenção.

Nas redes sociais, internautas especularam que o casal ainda tenta reconciliação. "Eles estão juntos sim! Falaram isso [término] pra imprensa sair um pouco do pé e deixar eles viverem em paz", apontou uma.

"Talvez tenha dito que terminaram pra pararem de atacar ela com notícias. Mas, não é desse jeito que as coisas vão melhorar", refletiu outra.

Bruna Biancardi e Neymar Jr. tiveram um ano recheado de polêmicas. Em junho, após o Dia dos Namorados, o atleta admitiu publicamente ter traído a influenciadora. A então amante Fernanda Campos expôs detalhes da relação com o craque.

Após ter confessado, Neymar voltou a chamar atenção sendo flagrado com outras mulheres em baladas e por ter dado festas com a presença de famosas e ex-affairs. No dia 28 de novembro, Bruna Biancardi anunciou publicamente o término do noivado.