Reprodução/Instagram "O mais desafiador foi a amamentação", disse Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr., falou com os seguidores pelos Stories do Instagram e respondeu a algumas perguntas dos fãs.

"Aproveitando cada dia porque já percebi que passa muito rápido. Os dias são longos, mas ao mesmo tempo curtos. Deu para entender? Estou ansiosa para ela começar a interagir mais com a gente", explicou Bruna, para uma seguidora que quis saber se ela estava curtindo cada fase ou já ansiosa para as próximas.

Bruna, que anunciou recentemente o fim do seu relacionamento com Neymar, também falou que o momento mais desafiador da maternidade foi a amamentação. "Não desistam", aconselhou a jovem. "Eu achava que os bebês já nasciam sabendo mamar, sugar, mas não, eles precisam aprender o movimento de sucção, isso foi difícil no começo, para ela aprender a sugar direitinho, fazer a pega certa, então a gente teve dias difíceis, eu tava aprendendo, e a Mavie também, mas eu não desisti", contou.

Reprodução/Instagram Bruna Biancardi falou dos desafios da maternidade

Disse também que a bebê tem tido cólicas. "Todo dia, finalzinho de tarde, eu oro pra Deus para ela não ter, normalmente é nessa hora que ela tem, tá sendo difícil, é uma dor horrível que ela sente, a gente não tem muito o que fazer, é do organismo do bebê, eu já mudei muito a minha alimentação para ver o que poderia estar influenciando, eu acredito que não, por que eu já tirei tudo o que eu podia, parei de comer várias coisas, tirei derivados de leite, achando que poderia ser, alimentos que fermentam, feijão brócolis, sei lá, e mesmo assim ela continua tendo crise de cólica, então achei que não tinha a ver com a minha alimentação, e sim com o organismo dela", relatou.