Reprodução Zé Neto: cantor sofre fratura na costela em acidente e é levado a UTI

Após passar por exames preliminares, o cantor Zé Neto foi diagnosticado com uma fratura na costela e passará a madrugada na UTI em um hospital em São José do Rio Preto. O sertanejo se envolveu em um acidente de carro na última terça-feira (5), quando aconteceu uma colisão com outros dois automóveis e uma carreta.

No início desta madrugada, a assessoria do cantor informou que Zé Neto está bem e que as lesões não foram graves.

"Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticado uma fratura de costela que está alinhada, portanto não é necessário drenagem, o cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade", diz a nota enviada ao iG Gente.





O que aconteceu com Zé Neto?

Na noite de terça-feira (5), o sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na BR-153. O cantor saia do rancho dele, localizado em Fronteira, em Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A colisão envolveu outros dois carros e uma carreta. O cantor sertanejo teve ferimentos na região do tórax, foi socorrido com consciência e levado para um hospital em São José do Rio Preto. Ele estava acompanhado da mulher, Natália Toscano, que saiu sem ferimentos.

Segundo o colega da dupla, Cristiano, os exames preliminares de Zé Neto no Pronto Socorro não indicaram nenhuma lesão séria, sangramentos internos e nenhuma fratura no crânio ou coluna. O músico teve apenas algumas escoriações e precisou de suturas.

As outras pessoas envolvidas no acidente também saíram sem ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.