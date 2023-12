Reprodução Jenny Miranda atualiza quadro de saúde e manda recado para Bia Miranda

[Alerta de gatilho: este texto contém conteúdo sensível sobre saúde mental e atitude autodestrutiva. Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV (www.cvv.org.br) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.]



A influenciadora Jenny Miranda apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (6) após vivenciar uma crise na última terça-feira (5), quando precisou ser socorrida e encaminhada para o hospital. Nesta tarde, a ex-peoa de "A Fazenda 15" revelou que já está em casa e se sentindo bem. Ela também agradeceu o carinho do público, defendeu o ex-marido Fábio Gontijo e mandou um recado para a filha Bia Miranda, que teria debochado da situação.

"Oi, gente. Venho aqui agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi. Ontem foi mesmo muito difícil para mim. Já vem sendo desde que saí da Fazenda, com todos os ataques, haters e xingamentos", iniciou.

Desde segunda-feira (4), Jenny Miranda vem chamando atenção do público. No dia, a influenciadora anunciou o término do casamento com o médico Fábio Gontijo e publicou uma série de desabafos. Na terça-feira (5), ela voltou a preocupar ao expor desejos autodestrutivos e se posicionar na varanda da casa.

Após receber atendimento, a ex-peoa voltou para as redes sociais e declarou que o ex-marido não teve culpa na crise dela.

"Ele não tem culpa de nada! Não estava comigo no hospital ontem porque terminou comigo, não teria motivo. Mas foi ele quem chamou a ambulância e o Uber para minha mãe. Foi ele quem chamou o Samu e a polícia", revelou.

Jenny se mostrou grata pelo carinho que recebeu dos fãs e da produção de "A Fazenda 15" e disse que pretende focar na recuperação.

"Não tem um culpado, a culpada fui eu que queria fazer isso (...) Realmente poderia ter acontecido algo ruim, mas eu tenho um filho para criar. Acabei de falar com ele e estou desesperada para reencontrá-lo", adicionou.

Com a repercussão do caso, Bia Miranda apareceu nas redes sociais para ironizar a crise da mãe. A ex-participante de "A Fazenda" revelou já estar acostumada com as atitudes de Jenny.

Já estável, a veterana rebateu o comentário da filha: "Acho que se ela ficasse quieta ganhava muito mais porque nunca ninguém fala dela aqui. Só de lá para cá, nunca daqui para lá, sempre foi e continuará sendo assim. Então só quero que me deixe em paz, que me deixe quieta. Realmente não estou bem, vou me cuidar, cuidar do meu filho e da minha vida", afirmou.

Por fim, Jenny pediu para os internautas não atacarem o ex-marido Fábio Gontijo e revelou que devido à depressão era o médico quem sempre cuidava dela e a apoiava.