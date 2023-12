Reprodução/ Instagram Bia Miranda se pronuncia sobre crise de Jenny: 'Ninguém acredita mais'

Nesta quarta-feira (6), Bia Miranda usou o Instagram para falar sobre a crise da mãe, Jenny Miranda. Ela publicou, na noite de terça-feira (05), stories chorando e se despedindo do público. A jovem relatou que não é a primeira vez que isso acontece.



"Como vocês sabem, ontem eu não me pronunciei sobre nada do ocorrido que todos já sabem, por causa da proporção que tomou. Bom, vocês sabem que eu sou nova, tenho 20 anos, e desde os meus sete passo por isso. Nessa idade eu estava presenciando um momento desse [...] Foi umas 150, 200 vezes", iniciou Bia.



A vice-campeã de "A Fazenda 14" contou que, inclusive, já teve que amparar a mãe em uma dessas crises, mesmo sendo criança. "Estou tão acostumada com isso, que já perdi as contas de quantas vezes já aconteceu", completou.



Bia, então, disse que não acredita mais nas palavras de Jenny: "Ela conseguia o que queria e não acontecia nada. E caso aconteça um dia, é aquela história do mentiroso: conta a mentira 10 vezes, quando chega na 11ª, ninguém acredita mais".



A jovem ainda pediu para que o público parasse de pedir um posicionamento dela a respeito de Jenny. "Quero preservar minha saúde mental, que já não tenho muita por conta disso, presenciei coisas que crianças não tem que presenciar", concluiu.



Vale lembrar que Jenny vem sendo cancelada na internet desde que saiu de "A Fazenda 15". Além disso, ele anunciou, recentemente, o término do casamento com Fábio Gontijo.















