Reprodução A Fazenda: Jenny Miranda desabafa após ataques e preocupa fãs

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho.]

Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV ( www.cvv.org.br ) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.



A influenciadora Jenny Miranda deixou os seguidores em estado de alerta nesta terça-feira (5) após surgir desolada em vídeo publicado no Instagram. A ex-peoa de "A Fazenda 15" lamentou o cancelamento, os conflitos familiares envolvendo a filha e o término recente do casamento com o médico Fábio Gontijo. Ela preocupou ao sugerir que preferia ter ido a óbito no acidente que sofreu parada cardiorrespiratória.

Através dos Stories, Jenny apareceu chorando muito e lamentando a atual situação da vida pessoal. A influenciadora vem sofrendo ataques nas redes após a participação em "A Fazenda 15" e não tem boa relação com a filha Bia Miranda.

"Chega, já foi muito humilhação que passei até agora. Já passei muito humilhação por filho, por ex-marido, eu estou cansada. Humilhação por hater [ataques], humilhação pós-Fazenda, eu estou muito cansada", iniciou.

A influenciadora revelou ter deixado o filho com a avó e disse ele está em "boas mãos". No relato, ela também lamenta que o filho seja alvo de haters e se preocupa com a hipótese de colegas de escola ridicularizarem o herdeiro, dizendo que Jenny não é uma boa pessoa e mãe.

"Acabou tudo pra mim, acabou tudo para mim. Eu não tenho mais motivo para estar aqui, acabou a carreira, acabou marido, acabou filhos. Vocês pensam o que vocês quiserem, mas eu já estou deixando tudo resolvido para o meu filho, que está com a avó. A avó cuida muito bem dele, ele vai crescer muito melhor sem mim. Eu amo muito meu filho e eu não quero que ele cresça com tudo isso em cima de mim. Os amiguinhos dizendo que a mãe dele é uma vergonha. Não sou tão ruim assim, não sou essas pessoas que estão pintando", lamentou.

Jenny diz que o término do casamento com o médico Fábio Gontijo teria concretizado o que as pessoas acham dela. O anúncio aconteceu na última segunda-feira (4) por decisão do ex-companheiro.

A ex-peoa preocupou os internautas ao sugerir que Fábio não deveria tê-la socorrido quando ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, devido uma intoxicação.

O caso aconteceu após a eliminação dela de "A Fazenda 15", no dia 11 de novembro, na cidade do Guarujá, litoral paulista. Jenny precisou ser socorrida depois de uma suposta reação alérgica a camarão.

O desabafo da ex-peoa deixou os seguidores preocupados. Os seguidores pediram ajuda das pessoas próximas para Jenny, apontando um acolhimento necessário diante da pressão pós-reality.