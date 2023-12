Reprodução/Globo - 04.12.2023 Naiara Azevedo expôs violências que sofreu do ex-marido









Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de violência contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Naiara Azevedo detalhou as violências que sofreu do ex-marido, Rafael Cabral, em entrevista ao "Fantástico", neste domingo (3). As revelações acontecem após vir a público um boletim de ocorrência que a cantora abriu contra o empresário . Segundo a artista, a ação foi motivada após um caso de violência patrimonial.

Azevedo contou que se preparava para ir a um show em Mato Grosso quando a equipe se deparou com uma ordem que impedia o carregamento de uma carreta com o equipamento para a apresentação, caso ela não pagasse o aluguel. "Mas por que tenho que pagar aluguel de algo que é meu? A carreta é minha, o ônibus é meu, o cenário também", afirmou.

A cantora procurou uma delegacia da mulher em Goiânia para fazer a denúncia contra o ex, que também era empresário e sócio dela. "Até então já havia sofrido violência física, moral e psicológica. Mas a violência patrimonial foi o meu gatilho, foi onde entendi que estava sendo impedida de trabalhar", expôs.

Naiara e Rafael foram casados por dez anos, em comunhão parcial de bens, e se separaram em julho. A artista explicou que ele era responsável por controlar todo o dinheiro do casal e relembrou o valor que recebia no início da carreira, quando apresentava faturamentos de milhões.

"Os dois primeiros anos da minha carreira, 2016 e 2017, os meus maiores faturamentos, de 4 a 7 milhões por mês, sabe quanto que eu pegava por mês? Mil reais. E quando falava que precisava de um cartão, de dinheiro, era falado para mim: 'Você quer dinheiro para quê? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa estamos pagando, seu carro estamos pagando, sua despensa está cheia. Com mil reais não dá para você viver?'. Nunca tive acesso a nada", esclareceu.

Azevedo relatou que sempre foi discreta com a vida pessoal, mas que chegou a fazer uma campanha contra violência doméstica, enquanto sofria o mesmo do ex-marido. "É uma coisa muito difícil. Não julgo quem passa por esse tipo de situação. Inclusive, já participei de uma campanha de violência contra mulher e estava passando isso dentro da minha casa, não podia falar para ninguém. Na verdade, podia, só não tinha coragem", apontou.

A cantora compartilhou registros de hematomas após acusar o ex-marido de agressões físicas e um vídeo em que ambos trocam acusações. No registro, Cabral dá um tapa no celular de Azevedo, enquanto os dois discutem.

Desde a separação, Naiara busca a partilha de bens com Rafael, mas expõe uma "reluta" da parte do empresário. "Só quero o que é meu, o que trabalhei para ter. Não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Não estou aqui para tirar o mérito de ninguém. Ele trabalhou, sim, para caramba. E merece ter direito do 50% dele, e eu do meu. Só quero clareza diante do meu trabalho, suor, sonhos e luta", reforçou.

A defesa da artista divulgou detalhes do faturamento da artista, que neste ano arrecadou mais de R$ 17 milhões. As advogadas dela ainda conseguiram cancelar uma procuração que dava a Rafael o direito de movimentar uma das contas da cantora. Dias antes da recuperação do acesso, houve um saque de R$ 205 mil.

Azevedo ainda aproveitou a entrevista para aconselhar outras mulheres. "Por mais que você ame e confie, não entregue sua vida nas mãos de ninguém. Entreguei minha vida na mão do meu ex-marido e estou pagando por isso hoje", declarou.

Rafael Cabral também se pronunciou ao "Fantástico" e negou todas as acusações de violências feitas pela ex-esposa. "Não entendi essa narrativa. Fui pego totalmente de surpresa com tudo isso. Estou decepcionado com o ocorrido, não tinha necessidade disso. Porque eu sempre me coloquei à disposição", afirmou.



