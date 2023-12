Pocah

Além dos casos deste ano, outras famosas relataram as agressões anteriormente. Em fevereiro de 2022, Pocah falou, no PodDelas, que foi abusada e sofreu violência do ex-marido (MC Roba Cena): "Eu não me resumo a esse cara, mas ele já me agrediu, me roubou, abusou de mim sexualmente e psicologicamente de todas as formas possíveis. Gosto de testemunhar isso aqui de que, cara, olha tudo que eu passei, e dei a volta por cima, e consegui deixar tudo isso lá atrás. Falo sobre isso porque gosto de falar, não é para me fazer de vítima, porque eu sei que nesse momento tem muitas mulheres passando exatamente por tudo que passei."