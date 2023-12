Emoção

Cezar já se emocionou ao ouvir a resposta de Tonzão, mas ficou aos prantos durante o destaque na dinâmica. Abalado, o ex-BBB afirmou que queria ter o momento de desculpas com o grupo, antes de ser eliminado do reality show. O enfermeiro pediu perdão a todos e ressaltou como também queria ter se desculpado com Lucas Souza, que desistiu do programa após uma briga com ele. "Aconteceram coisas que não me orgulho, tem dias que não consigo me olhar no espelho", declarou.