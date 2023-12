Reprodução / TV Globo Participante com mestrado no ITA erra pergunta do milhão no 'Domingão'

Mais um participante chegou perto de ganhar um milhão no último domingo (3) durante o quadro “Quem Quer Ser Um Milionário” do “Domingão Com Huck”. Desta vez, Luiz Pratines, mestre pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, errou a última pergunta da competição.

O recifense ficou em dúvida sobre duas práticas esportivas que deram origem ao futebol: o romano "Harpastum" e o chinês "Tsu Chu". Apesar de ter perdido o milhão e ter ficado inconsolável, Luiz saiu com R$300 mil.

Após o fim do quadro, ele conversou com a produção. "Eu estava com uma chance bastante grande. Eu parti do princípio de que o público não iria me ajudar. De qualquer forma, não posso pensar em perder. Eu ganhei! Ganhei muitas coisas. Ganhei, obviamente, esse prêmio, mas ganhei também a oportunidade de contar minha história, partilhar essa história com vocês”, falou.

“Infelizmente não deu pra chegar no milhão, frustrei esse sonho do Luciano, mas vamos lá, vamos ver se meus companheiros conseguem!", brincou.