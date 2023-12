Reprodução Instagram - 4.12.2023 Fabio Assunção mostra tatuagem que fez para homenagear filha

No último domingo (3), o intérprete Fabio Assunção usou as redes sociais para compartilhar uma tatuagem que fez nas costas, como forma de homenagear a filha, Ella Felipa, de 11 anos de idade.



“Essa tatoo de Takuma Kitagawa, feita em doloridas sessões, foi um pedido para que ele desenhasse uma pipa, livre, onde tudo fosse dividido em 7”, iniciou ele, que vivenciou Humberto no sucesso “Todas as Flores” , novela de João Emanuel Carneiro.



Assunção declarou que o “número” dele “é 9, mas o 7 é o número de certa razão”. O ator explica que a numeração da tatuagem simboliza “os dias da semana, as maravilhas do mundo, os chakras e mais uma infinidade de coisas”.



“Acima, à direita, Ella Felipa. No pescoço meus protetores. E ao redor da pipa, o 8 do infinito, como infinita é nossa vida enquanto dura. Se for dura dura menos. Aos meus amores. Todos e todas. Nesse grupo estão os que amam”, acrescentou.



Além de “Todas as Flores”, Fabio Assunção integrou o elenco de “Fim” — série original Globoplay que foi baseada na obra homônima de Fernanda Torres. Ao lado de Marjorie Estiano, ele estrelou a obra que se passava em diversas fases temporais.

