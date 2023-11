Ilhados Com A Sogra, De Férias com o Ex...

Os realities estão em alta no streaming! "Ilhados Com A Sogra", da Netflix, mostra a disputa entre famílias em uma ilha deserta. A relação dos genros e noras com as respectivas sogras chama a atenção do público. O já conhecido "De Férias Com o Ex" ganhou mais uma versão com celebridades no caribe. O reality de pegação tem exibição na Parmaount+ e MTV.