Reprodução/Instagram Fábio Assunção e ex-mulher aumentam boatos de término agitado após atitude

O anúncio da separação de Fábio Assunção e Ana Verena pegou o público de surpresa, porém, se justificou que o término teria sido amigável pelo fato dos dois ainda se seguirem no Instagram.

No entanto, surgiram rumores de que o fim teria sido mais conturbado do que se imaginava. Segundo informações, houve discussões, bridas e até polícia envolvida.





Com isso, o ex-casal deixou de se seguir nas redes sociais, mas acabaram mantendo as fotos que tem juntos no perfil.

Os dois se casaram em outubro de 2020 e são pais de Alana Ayo, de 2 anos.

