Viih Tube atualizou o estado de saúde após ser hospitalizada nesta quarta-feira (29) . A influenciadora comentou os rumores de gravidez que surgiram na web depois que ela e a filha, Lua, precisaram de atendimento médico por passarem mal na última madrugada.





No Instagram, a ex-BBB publicou uma foto na cama de casa e explicou os efeitos que teve com as medicações prescritas no hospital. "Socorro, que o remédio de enjoo que tomei me deu muito sono. Dormi 12h e o Eli [Eliezer, marido] só me acordou e deu literalmente comida na minha boca", contou.

Viih negou que está grávida do segundo filho com o também ex-BBB. "Já acordei me sentindo menos enjoada e melhor. E não, gente, não tô grávida [risos]", completou na publicação, feita na manhã desta quinta-feira (30).

A influenciadora explicou anteriormente que ela e a filha estavam vomitando e com diarreia, mas melhoraram após a ida ao hospital. Viih Tube disse que o médico acredita que ambas enfrentaram uma infecção viral.

