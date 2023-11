Cuspe?

A troca de fazendeiros não gerou controvérsia no confinamento, mas contou com uma polêmica nas redes sociais. Espectadores acusaram Black de cuspir no chapéu antes de passá-lo para Tonzão. Em um vídeo que circula na web, o ex-BBB aparece com o rosto próximo ao item, antes da coroação. Outros internautas apontaram que o enfermeiro apenas assoprou no item, mas a ação gerou comentários negativos entre o público.