Viih Tube é internada após passar mal

Na manhã desta quarta-feira (29), Viih Tube compartilhou, no Instagram, que precisou ir ao hospital. A influencer e a filha passaram mal na madrugada.



"Não sei o que eu e Lua pegamos, mas a madrugada foi um caos, eu vomitando ela com diarreia, as duas sem conseguir dormir, incomodadas", escreveu ela no início da manhã.



Horas depois, Viih Tube compartilhou um clique no hospital e explicou que Lua melhorou, mas ela teve que ser internada para tomar medicação.



"E vamos de medicação na veia, a Lua já está bem melhor, comeu super bem manga, mamou (não estava querendo nem isso). E conseguiu cochilar e eu vim porque a mãe está podre", escreveu pelo Stories.



Eliezer também relatou a noite foi difícil com a esposa e a filha. "Essa noite foi resta 1 aqui em casa. Era Viih passando mal no quarto, Lua passando mal no outro praticamente, aí colocava as duas juntas, uma ia pro banheiro vomitar, a Viih no caso, aí colocava a Lua no quarto e ela chorava... As duas, mãe e filha, parece que até sente. Uma pegou, a outra pegou junto", disse.

