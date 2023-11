Reprodução/Instagram - 30.11.2023 Fernanda Paes Leme está grávida da primeira filha





Nesta quinta-feira (30), Fernanda Paes Leme compartilhou fotos que mostram a evolução da barriga durante a gravidez. A bebê Pilar é a primeira filha da apresentadora com o noivo, Victor Sampaio.





"Uma mami orgulhosa dessa transformação que acontece me preenchendo de afeto", escreveu na legenda da publicação no Instagram. A atriz de 40 anos posou nua para alguns dos cliques e registrou o corpo com lingerie em outros.

A postagem reuniu elogios de famosos nos comentários. "Lindeza", escreveu Carolina Dieckmann. "Está lindona, mamãe", afirmou Thiago Martins. "Linda, mami", comentou Alice Wegmann.



"Ah, é uma delícia fazer esse acompanhamento. Maravilhosa demais. Uma mamãe muito gata", declarou Thais Fersoza. "Coisa linda", elogiou Marcelo Serrado. Veja abaixo o post na íntegra:







Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estão juntos há quase três anos e anunciaram o noivado em maio de 2022. Em outubro deste ano, o casal confirmou que esperava a primeira filha.

