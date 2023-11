Reprodução/SBT - 30.11.2023 Vivi Fernandez no SBT





Vivi Fernandez, atriz das câmeras escondidas do SBT e musa de conteúdo adulto, conversou com o iG Gente durante a passagem pela CCXP 2023, nesta quinta-feira (30).

Em um balanço de carreira, Vivi Fernandez avaliou a exposição do corpo e impressionou com o lucro que tem nas plataformas de conteúdo adulto. "Não me incomoda [a objetificação]. Sempre apareci na televisão trabalhando com sensualidade. Sempre sendo a dançarina ou a gostosa que era escada de uma piada de humorista, até mesmo nas câmeras escondidas. Eu levo tudo numa boa", avaliou Vivi.

Há três anos nas plataformas de conteúdo adulto, ela revela um arrependimento e um lucro de dar inveja. "Me arrependo de não ter entrado antes. Os valores oscilam muito, mas mantenho uma média de assinantes que faz ser um dos carros-chefe na carreira. Cheguei a ganhar quase R$ 500 mil no mês logo quando eu entrei", entrega.

Rosto conhecido das pegadinhas da emissora de Silvio Santos, Vivi relembra uma gravação que virou caso de polícia, literalmente. "Já participei de várias situações difíceis. Umas engraçadas e outras nem tanto. Em uma, a 'vítima' era um policial civil e ficou muito bravo. Mesmo avisando que era uma brincadeira. Ele quis chamar a viatura, aquela confusão, e quase todo mundo foi parar na delegacia. Ele não autorizou a imagem, não foi para o ar. Ele ficou com raiva, fiquei muito nervosa, só eu e ele ali. E a produção demorou a entender que era sério", relembra a atriz, que está pelo terceiro ano consecutivo na CCXP.