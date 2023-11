Hallyson Bysmarck - Divulgação Ivy Moraes





A ex-BBB Ivy Moraes, que ficou solteira recentemente , é a mais nova musa da Barroca Zona Sul, escola de samba de São Paulo. É a primeira vez que a ex-BBB vai desfilar no Anhembi.

Ivy, que participou do "BBB 20" e do "Power Couple", contou que o convite surgiu através de um amigo. "Ele sabia do meu desejo de participar do carnaval. Apareceu a oportunidade de ser musa da Barroca Zona Sul e ele me apresentou para a escola de samba. Eles gostaram de mim e fizeram o convite. Aceitei na hora, imediatamente, sem pensar, porque é a realização de um sonho antigo", entrega.





A ex-sister já está se preparando para o Carnaval de 2024. "Estou focada na academia. Vou começar uma dieta com um nutricionista. Também estou fazendo aula de samba, cardio, para poder melhorar a minha resistência, para poder aguentar o tempo necessário na Avenida", finaliza.

Segundo a ex-BBB, outros convites foram recusados por ela não se sentir pronta para assumir a responsabilidade. "Já havia recebido alguns convites, mas eu tinha muito medo e insegurança de participar. Achava que não era o momento", disse Ivy.