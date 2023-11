Reprodução/Instagram Ana Hickmann celebra 'boa notícia' em meio a divórcio: 'Ciclo novo'

Ana Hickmann apareceu mais animada nas redes sociais nesta quinta-feira (30). A apresentadora celebrou uma 'boa notícia' nos Stories do Instagram, mas não deu detalhes do ocorrido.

A artista declarou estar num bom dia em meio as notícias do divórcio após ser agredida pelo marido, Alexandre Correa.





"Olha a cara da pessoa que já acordou hoje melhor, de bem com a vida, porque a vida segue. Principalmente, quando a gente tem boa notícia, aquilo que é ruim fica para trás, fica no passado. Vida nova, ciclo novo, e é isso que quero", disse ela.

Pedido de divórcio de Ana Hickmann

A Justiça negou o pedido de divórcio de Ana Hickmann a partir da Lei Maria da Penha . A decisão foi do juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de São Paulo. Enio Martins Murad, advogado de Alexandre Correa, confirmou a informação nesta quarta-feira (29).

Agora, o divórcio litigioso vai tramitar pela Vara de Família ao invés da Vara de Violência Doméstica, como ocorre quando a vítima faz o pedido com base na Lei Maria da Penha.

