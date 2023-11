Reprodução/Instagram Ana Hickmann se manifesta após pedido de divórcio com base em Lei ser negado

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de violência contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Ana Hickmann apareceu nas redes sociais após ter o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha negado pela Justiça . A apresentadora contou que não pode dar detalhes do caso, mas afirmou que continuará respeitando a decisão.

"Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer. O meu divórcio vai rolar e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui para todo mundo, assim como eu disse que o dia que eu estivesse pronta para falar eu abriria meu coração, não será diferente do que será contado para todo mundo", começou ela.





A artista pontuou que existem declarações falsas por meio da defesa do ex-marido, Alexandre Correa. "Eu não vou dar continuidade ou força para fake news, ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas e que vão totalmente contra aquilo que a Justiça está ordenando, pedindo. Eu não posso me manifestar mais do que isso. Vou continuar aguardando e eu sei que a Justiça vai ser feita".

Por fim, Hickmann agradeceu o carinho do público. "Obrigada pelo apoio de todo mundo. A Justiça está do nosso lado, o bem sempre vence".

Pedido de divórcio de Ana Hickmann

A Justiça negou o pedido de divórcio de Ana Hickmann a partir da Lei Maria da Penha. A decisão foi do juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de São Paulo. Enio Martins Murad, advogado de Alexandre Correa, confirmou a informação nesta quarta-feira (29).

Agora, o divórcio litigioso vai tramitar pela Vara de Família ao invés da Vara de Violência Doméstica, como ocorre quando a vítima faz o pedido com base na Lei Maria da Penha.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: