Lucas Souza revelou por que levou a foto de Jojo Todynho para o confinamento de A Fazenda 15. O ex-peão foi questionado por Rodrigo Faro durante a gravação do programa do apresentador.

"Acho que é porque era uma pessoa especial na minha vida, sabe? Porque eu tenho, queria muito esse momento de gratidão", explicou ele.





O relacionamento dos ex-A Fazenda gerou polêmica tanto dentro quanto fora do reality e a foto do militar com a ex-esposa foi apenas um dos conflitos na sede. Após uma briga feia com Cezar Black sobre a cantora, Lucas resolveu desistir do programa.

A participação de Lucas Souza no Hora do Faro será transmitida neste domingo (26), na Record. Alicia X, nona eliminada, também participou da dinâmica.

