Dyane Akacio, que acredita ser filha de Leonardo , afirmou aos seguidores que a busca pelo teste de DNA está "encerrado" no momento. A jovem de 27 anos explicou que precisa resolver sua documentação antes de continuar o processo.

Morando em Portugal, ela contou que precisa vir ao Brasil para resolver a questão. "Não posso deixar o país nos próximos meses por conta do meu documento que vence mês que vem e o órgão que trata disso aqui em Portugal mudou. Até eu organizar as minhas coisas, esse caso está encerrado!", afirmou.





Dyane explicou que tem coisas da vida mais importantes para o futuro. "Depois retomo com essa situação. Achei que seria mais fácil resolver, mais nem tudo depende de mim, minha vida não é um conto de fadas, eu vivo a realidade. E minha realidade é essa, não vou deixar de viver minha vida em um momento que somente eu parei pela questão… ninguém parou a vida por mim".

A jovem ainda pediu respeito dos seguidores sobre a situação. "Gente, com todo amor e respeito que eu tenho por vocês, peço que também respeitem e não fiquem me perguntando o tempo todo sobre a questão. No momento que as coisas forem resolvidas, vocês vão saber", concluiu.

Vale lembrar que Dyane Akacio acredita que o cantor sertanejo seja seu pai após sua mãe biológica, que estaria com câncer, dizer que se envolveu com Leonardo e que ele poderia ser seu pai.

