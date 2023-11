Reprodução Instagram - 24.08.2023 Isabelly Pereira

Isabelly Pereira , influenciadora, usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para negar os rumores de que ela e MC Poze do Rodo teriam reatado a relação. Os dois são pais da pequena Jade, que tem 2 meses de vida.



“Deixem meu cavalo andar. Não tenho nenhum relacionamento com o pai da minha filha e isso já está mais que claro. Não faz sentido acharem que estamos juntos. Estamos em fases de vida totalmente diferentes”, iniciou ela.



O pronunciamento da influenciadora vem em meio aos rumores de que ela e o artista teriam se reconciliado, após eles serem vistos juntos em um jogo de futebol promovido por ele. Isabelly justificou o encontro com o ex como um pedido do próprio para que a filha caçula estivesse na competição.



“Eu jamais vou impedir ou dificultar que minha filha tenha vínculo com o pai ou a família paterna dela. Cresci sem o meu pai e sei como é difícil e dolorosa uma vida sem um pai presente”, acrescentou.



Além disso, Pereira criticou internautas que comparam Jade com os outros três filhos de Poze : Julia, de 4 anos; Miguel, de 3; e Laura, de 1. Ela pediu para que parassem “de ficar criando rivalidade entre as crianças”.



“São apenas crianças e ainda por cima são irmãos. Não faz sentido essa rivalidade toda. São todos lindos, saudáveis e cheios de amor”, finalizou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: