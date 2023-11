Reprodução Mansão de Ana Hickmann é bloqueada devido dívida milionária com banco

A mansão de Ana Hickmann entrou na mira do Banco Safra, empresa que move um processo contra a apresentadora e o ex-marido Alexandre Correa devido uma dívida de milionária. Residência de 2.600 m², localizada em Itu é onde a modelo mora com a família. Ela e Alexandre Corrêa também são citados em outras dívidas com outras instituições financeiras.

Nesta segunda-feira (27), o programa do SBT Fofocalizando revelou que a mansão de Ana Hickmann foi alvo de uma averbação premonitória. A ação faz com que a dívida da apresentadora seja exposta na matrícula do imóvel. Caso ela venda a propriedade, R$ 1,6 milhão será destinado para quitar a dívida com o banco. A jogada da defesa do Banco Safra funciona com um crédito.

Além da mansão em Itu, a instituição realizou o mesmo procedimento com outro imóvel, um apartamento localizado em Perdizes, zona oeste de São Paulo, e um terreno no Pacaembu, à venda por R$ 6,5 milhões.

A ação foi protocolada na última sexta-feira (24) e nesta segunda a Justiça de São Paulo concedeu uma petição que informa a decisão.