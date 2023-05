Nicolas Siegmann (MarcosMesquitaFotografia) Duda Reis e Du Nunes

No último domingo (28), a atriz e influenciadora digital Duda Reis se destacou no desfile da estilista Flayza Vieira. Após receber o convite, a atriz carioca foi a figura escolhida para a tradicional performance da estilista e teve seu vestido desenvolvido ao vivo para que o público pudesse acompanhar todo o processo.

“Foi um momento muito especial, sem dúvidas. Todas as noivas que desfilaram já se casaram e fizeram o vestido com a Flayza e ela montou meu vestido na hora, então não podia ter ficado mais sensacional”, compartilhou Duda. “Confesso que me emocionei bastante porque comecei a imaginar como vai ser no meu casamento. Ainda mais com o Eduardo, meu noivo, ali do lado vendo tudo na primeira fileira. Foi mágico”.

Seu noivo, Du Nunes marcou presença e esteve em todo o making of ao lado de sua amada: “Eu nunca tinha visto ela vestida de noiva e isso só deixou tudo mais emocionante ainda. Agora estou ansioso pelo nosso casamento. Vamos começar a trabalhar em todos os preparativos e a cabeça já fica a milhão. Mas quando a Duda entrou eu só conseguia pensar no quão perfeita ela estava. Foi lindo e foi incrível, amo ela demais”, contou.



Através de suas redes sociais, com mais de 10 milhões de seguidores, os pombinhos mostraram um pouco dos preparativos e bastidores do desfile, que marcou a 21ª edição do evento anual que reúne os principais fornecedores do mercado de casamentos do Brasil.