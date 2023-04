Reprodução/Instagram - 16.04.2023 Duda Reis está noiva do empresário Du Nunes





Duda Reis anunciou que está noiva do empresário Du Nobre em publicação nas redes sociais, neste domingo (9). A atriz compartilhou o momento do pedido de casamento, em um parque da Disney em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.

"Sim, mil vezes sim. Eu te amo, meu noivo", escreveu no Instagram. A postagem traz fotos do casal em frente do castelo temático da Disney e o anel de noivado de Duda.





Du Nobre também celebrou o noivado com o vídeo do pedido e mais fotos durante a viagem. "Enfim, noivos. Ela disse 'sim'. Eu te amo, meu amor. Para todo, todo o sempre", afirmou o empresário.



Celebridades parabenizaram Duda e Du pelo anúncio. "Que delícia de notícia. Felicidades, minha princesa. Que você continue vivendo o conto de fadas que você merece", comentou a influenciadora Yá Burihan. "Viva os 'Duds'. Todo amor do mundo para vocês", declarou o perfil das atletas Bia e Branca Feres. "Que lindos, felicidades", escreveu a influenciadora Bárbara Evans.













Duda Reis já viveu relacionamentos com algumas figuras públicas, como os atores Thomaz Costa e André Luiz Frambach. A relação mais conturbada aconteceu com Nego do Borel, terminando em acusações da atriz por violências que sofreu do cantor.

