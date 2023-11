Reprodução/Instagram Taylor Swift confirma volta ao Brasil em agradecimento: 'Nos vemos em 2024'

Parece que Taylor Swift já confirmou a sua volta para o Brasil. Ao se apresentar pela primeira vez no país com seis shows no Rio de Janeiro e São Paulo, a cantora publicou uma despedida da The Eras Tour e deixou os fãs brasileiros com uma pulga atrás da orelha.

Nesta terça-feira (28) a artista compartilhou fotos dos shows no país e se declarou aos fãs que estiveram presentes.





"Trazer uma turnê para o Brasil é algo que sonho há anos, e aqueles fãs acabaram com minhas expectativas. Encerramos oficialmente a Eras Tour 2023 e conseguimos encerrar o ano com 6 shows no Rio e em São Paulo, com os públicos mais mágicos", começou ela.

Na sequência, Taylor comemorou o sucesso da turnê The Eras Tour. "Sou muito grata à minha família em turnê, minha banda, equipe e dançarinos por tudo que eles colocaram neste show durante todo o ano. Para as pessoas que vieram ver, vocês foram o que fizeram aqueles estádios parecerem tão vivos, elétricos e inesquecíveis para mim"

Por fim, ela declarou que voltará no ano que vem. "Realmente me sinto tão orgulhosa e emocionada com o que fiz parte. Nos vemos em 2024", concluiu.

