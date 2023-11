Adiamento

No sábado, 18/11, aconteceria a segunda a apresentação da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. No entanto, faltando poucas horas para o show e já com milhares de fãs dentro do estádio, a cantora anunciou nas redes sociais que o evento seria adiado para segunda-feira (20) devido ao calor extremo. O anúncio de última hora deixou mães e fãs decepcionados com a artista.