Reprodução/Instagram Após flerte com Deolane, Fiuk faz a fila andar na Casa da Barra

Fiuk está aproveitando cada momento da 'Casa da Barra', evento promovido por Carlinhos Maia em Alagoas. Após flertar com Deolane Bezerra , o ex-BBB apareceu aos beijos com outra influenciadora.

O anfitrião da festa filmou o ator em clima quente com Belle Kinzel, que ao ver a gravação quis mandar um recado para o sogro, porém ela acabou errando o nome do cantor.





"Queria mandar um abraço aí para o meu sogro, Roberto Carlos", disse Belle.

Rindo, Fiuk corrige a affair: "Não, é o Fábio Júnior".

Mais tarde, a influenciadora voltou aos Stories para repetir a brincadeira. "Domingo estarei aí comendo churrasco com você, Roberto Carlos. Ele não é filho do Roberto Carlos com a Glória Pires?", comentou ela.

Vale lembrar que Fiuk é filho de Fábio Junior com Cristina Kartalian.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: