Reprodução Orlando Morais fala da polêmica sobre mansões: 'Sou rico e foda-se'

Filha de Gloria Pires e Orlando Morais, Anttonia viralizou no TikTok recentemente após mostrar as mansões luxuosas da família. A exposição também gerou muitas críticas. Em entrevista divulgada nesta terça-feira (28), o pai da jovem e cantor de sucessos revelou não se preocupar com comentários da internet e confessou "sou rico e foda-se".

A herdeira de Gloria e Orlando chamou atenção do público ao fazer uma tour pelas mansões da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e em Brasília, no Distrito Federal. Nas redes, Anttónia e a família foram criticados devido à ostentação.

Apesar disso, o cantor não ficou incomodado com a exposição. "Desde criança minha família sempre morou em casas grandes. Meus pais sempre tiveram muitas casas. Então isso ficou impregnado em mim. Gosto de imóvel", disse à Quem.

Para Orlando, o principal é analisar a projeto arquitetônico do imóvel. "Observo o design, a arquitetura, o material usado. E fui colecionando, colecionando... Hoje tenho vários... Graças a Deus".



Reservados, Orlando e Gloria Pires não se ofenderam com a atitude de Anttónia de mostrar o íntimo das mansões. "Achei bacana. É direito dela. Ela é dona da casa também, é minha filha. É uma nova brincadeira. Não é o meu jeito de ser, mas é o jeito dela e tenho que respeitar. É o jeito dessa geração de ser", refletiu.

A exposição também escancarou para o público diferenças socieconômicas da família. Nas redes, muitos comentaram sobre desigualdade social e até chegaram a criticar Anttónia pela riqueza da família.

O cantor Orlando Morais não dedicou tempo para os críticos, mas disse estar tranquilo com a repercussão. "Não consigo ler, mas sei que é tudo válido. As pessoas podem achar o que elas acham, é normal. É o certo. É a liberdade. As pessoas podem não gostar, podem gostar. Pra mim, se disser que é bom, é ótimo. Se disser que é ruim, está ótimo. É a minha casa. Construí, paguei, trabalhei. Sou rico e foda-se", admitiu.