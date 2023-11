Reprodução/Instagram Preta Gil comemora aniversário da neta Sol de Maria

Preta Gil compartilhou com seus seguidores no Instagram, neste sábado (25), momentos da comemoração pelo aniversário de oito anos da neta, Sol de Maria, fruto do relacionamento de seu filho Francisco Gil, com a modelo Laura Fernandez.

A cantora compartilhou os cliques por meio de seu feed no Instagram, mostrando a decoração da festa luxuosa que teve astrologia como tema, simbolizando todos os signos do zodíaco .

Entre os convidados estiveram amigos de Sol e integrantes da família, como o avô, o ator e comediante, Otavio Muller, pai de Francisco — Otavio e Preta tiveram o relacionamento entre 1994 e 1995.

“Dia de festejar a nossa Sol de Maria, com parte da família que tanto ama essa menina tão especial!!!! Parabéns, amor da vovó!!!! Obrigada tia Leticia Melgaço por essa festa de signos linda, do jeito que ela sonhou!!”, escreveu a cantora.