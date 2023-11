Reprodução/Instagram Maraisa reage a boatos sobre ter se envolvido com homem casado

Maraisa aproveitou o tempo de viagem em avião particular neste sábado (25) para comentar os boatos que surgem sobre sua vida amorosa, incluindo. De forma bem-humorada, a dupla de Maiara compartilhou um vídeo pelos stories no Instagram no qual aparece fazendo um “resumo”, em conversa com um amigo.

"Essa semana está conturbada... O movimento está grande", brincou Maraisa. O amigo, por sua vez, rebateu com uma “análise semanal” sobre os boatos: "Uma semana você tá noiva, depois separou, depois está pegando homem casado [risos]. Decide! Como é que você tá? Tá fazendo o quê da vida?"

A cantora responde: "As pessoas estão mudando as palavras que eu estou falando completamente. Não tô fazendo nada disso. [...] Meu Deus do céu... Essa semana não vai acabar mais, não, gente?".

Os boatos de que a cantora teria se envolvido com um homem casado começaram depois que ela revelou, durante entrevista no programa “Conversa com Bial’, da TV Globo, que teve um amor platônico por um homem comprometido e que essa “relação” serviu de inspiração para o maior sucesso da dupla, a música “Medo bobo”.

"Fui apaixonada por essa pessoa por três anos. Fazia música para ela, que sabia. Só que tinha uns empecilhos, ele não era solteiro. E o amor era platônico”, disse ela.

Maraisa contou ainda que, muito tempo depois, com o homem já solteiro, aconteceu: “Não acontecia nada e eu ficava alimentando dentro de mim. Um belo dia ele resolveu a vida dele. Muito tempo depois, quando já tinha esfriado isso dentro de mim, recebi uma ligação dele e aí aconteceu e foi melhor do que eu imaginei", detalhou.